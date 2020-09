Il debutto a Verona affidato a Chiffi: 2 vittorie su 2 precedenti con lui per i giallorossi

Sarà Daniele Chiffi a dirigere Hellas Verona-Roma, prima giornata della Serie A 2020-21, in programma domani alle 20.45. Per il fischietto della sezione di Padova sarà il terzo precedente con i giallorossi, 2 vittorie tutte nella passata stagione: la prima nel match dell'Olimpico contro il Sassuolo dello scorso 15 settembre, vinto 4-2 dalla squadra di Fonseca, la seconda sempre in casa contro la Fiorentina in una gara vinta 2-1 dai giallorossi grazie a due calci di rigore di Veretout che hanno scatenato le ire del presidente viola Commisso.

Positivo anche lo score dell'Hellas Verona col direttore di gara: 4 direzioni in Serie A, 1 vittoria (nel 2015 contro il sassuolo) e 3 pareggi