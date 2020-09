Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: tentativo Inter per Smalling in prestito con obbligo di riscatto

Mentre Paulo Fonseca in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Roma si è detto "fiducioso" per il ritorno di Chris Smalling in giallorosso dopo la scorsa stagione in prestito, il tabloid inglese riferisce di un interesse dell'Inter, indiscrezione già circolata.

Stando a quanto riportato, i nerazzurri vorrebbero assicurarsi il difensore inglese in prestito con obbligo di riscatto e sarebbero inoltre disposti a pagare lo stipendio del classe 1989, pari a 120mila sterline a settimana.

(thesun.co.uk)

