Calciomercato Roma: anche l'Inter vuole Smalling

Ancora in bilico il futuro di Chris Smalling. Il centrale inglese ha espresso più volte la volontà di tornare a vestire giallorosso, ma l'accordo tra Roma e Man United, dopo mesi di trattative, ancora non c'è, tant'è che il club capitolino si è cautelato prendendo Kumbulla. Come riporta Ilario Di Giovambattista, inoltre, sul difensore sarebbe tornata forte l'Inter, con Antonio Conte che vorrebbe portare il giocatore a Milano.