Incontro 'top seceret' Friedkin-Raggi. La Roma fa all in per Smalling

Il tanto atteso incontro tra Dan Friedkin e Virginia Raggi è andato in scena lontano dalle luci dei riflettori. Il neo presidente della Roma - accompagnato da figlio Ryan - ha incontrato la prima cittadina all'interno dell'Ambasciata Americana per evitare occhi indiscreti. Si è trattato di un incontro formale ma sul tavolo ovviamente c'era l'iter dello Stadio della Roma, che la Raggi spera di approvare prima di Natale.

Fronte mercato: la Roma sta tentando il tutto per tutto per riportare Smalling nella Capitale e oggi ha fatto 'all in' offrendo 15 milioni per il difensore centrale al Manchester United (si attende una risposta a breve da parte degli inglesi). Domani l'intermediario Jozo Palac sarà a Roma per cercare di sbloccare definitivamente la tratativa. Buone notizie invece per Fienga: la sospensione del Ceo è stata sospesa e l'amministratore delegato giallorosso potrà continuare a partecipare alle trattative di mercato.

