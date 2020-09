Le prime due giornate di campionato hanno confermato le nuove gerarchie per la porta giallorossa: in entrambe le partite, infatti, Fonseca ha affidato i guanti da titolare ad Antonio Mirante. Il futuro di Pau Lopez, tuttavia, sarà ancora in giallorosso: lo spagnolo vuole infatti giocarsi il posto alla Roma, declinando al momento le varie proposte arrivate da Francia, Inghilterra e Spagna.

