Fienga, sospesa l'inibizione: l'ad potrà partecipare alla trattative di mercato

Buone notizie per Guido Fienga. Dopo l’inibizione per 30 giorni, per il caso del mancato rispetto del protocollo Covid-19 in occasione di Napoli-Roma dello scorso luglio, oggi il presidente della Corte d’appello federale ha sospeso tale inibizione, rimandando in qualche modo il giudizio a lunedì prossimo, quando sarà discusso il ricorso presentato dalla Roma. L’amministratore delegato giallorosso, dunque, potrà partecipare alle trattative in sede di calciomercato, con la finestra che chiuderà proprio lunedì 5.

