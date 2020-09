FELICI: "Stadio? Si lavora a un'alternativa a Tor di Valle, alla Fiera di Roma" - PRUZZO: "Mayoral e Jovic non mi sembrano prospetti interessanti"

Tra calciomercato e l'incontro tra la Raggi e i Friedkin avvenuto in gran segreto. Roberto Pruzzo commenta le ipotesi Borja Mayoral e Jovic come innesti per il reparto offensivo: "I due attaccanti del Real Madrid in orbita Roma non mi sembrano prospetti interessanti". Antonio Felici, invece, rivela: "Da quello che mi risulta, si sta lavorando molto ad un’alternativa a Tor di Valle, si tratta di un’area all’altezza della Fiera di Roma".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT

Penso che a 15 milioni il Manchester dia Smalling alla Roma, a meno che non intervenga un altro club (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport & News)

La Roma ora ha bisogno di qualcuno che tiri in porta, Pedro mi ha entusiasmato ma non ha mai tirato in porta (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport & News)

Io non capisco gli esuberi come Jesus e Fazio che continuano a rifiutare tante opzioni: ma non hanno un minimo di amor proprio? Veretout è l’unico giocatore imprescindibile nella Roma (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport & News)

I due attaccanti del Real Madrid in orbita Roma non mi sembrano prospetti interessanti. In giro per il mondo ci sono tanti numeri 9 forti ma se non si hanno i soldi da investire rischi che ti mollano qualcuno di basso livello (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport & News)



Una cosa che non mi convince è che la Sindaca incontri un imprenditore che vuole fare lo stadio non nelle sedi istituzionali. Perché tutto questo segreto? Da quello che mi risulta, si sta lavorando molto ad un’alternativa a Tor di Valle, si tratta di un’area all’altezza della Fiera di Roma (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Non credo che non si sia parlato dello stadio, da quello che ho capito non si sono escluse altre zone. Credo che Tor di Valle non abbia mai convinto i Friedkin (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)