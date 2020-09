Stadio Roma, ipotesi nuova area solo se il Consiglio Comunale bocciasse l'attuale progetto

Dopo l'incontro tra i Friedkin e la Raggi venuto a galla nella mattinata di oggi, si sono sparse alcune indiscrezioni riguardo un possibile cambio d'area per la realizzazione dello stadio della Roma. Il giornalista Fernando Magliaro, tra i più esperti in materia, ha realizzato quello che dai più avvezzi viene chiamato un 'thread', vale a dire una serie di tweet collegati, per illustrare la situazione.

"La possibilità di una nuova e diversa area da Tor di Valle sarà presa in considerazione solamente se in Consiglio Comunale venisse bocciato il progetto ora in esame (Dio non voglia perché prima che tifoso sono romano e non voglio pagare per un simile disastro)", scrive il giornalista.