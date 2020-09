Jovic, Smalling e Dalot: gli intrecci Roma-United

Roma e Manchester United: rottura o collaborazione sul fronte del calciomercato? Su posizioni opposte nella trattativa per il ritorno di Chris Smalling a Trigoria: la Roma continua a offrire almeno 5 milioni in meno di quelli richiesti dagli inglesi. Concorrenti su un comune obiettivo per l’attacco: il serbo Luka Jovic, 22 anni del Real Madrid. Più collaborative in un’altra trattativa dell’ultimo momento: la Roma ha chiesto informazioni su Diogo Dalot, 21 anni, terzino destro che può all'occorrenza giocare anche a sinistra, portoghese e perciò ben conosciuto da Paulo Fonseca: Dalot è stato acquistato nel 2018 dallo United, che ha versato al Porto 22 milioni di euro, ma ha trovato poca fortuna a Old Trafford (20 presenze in due stagioni, ma solo una da titolare e 3 da riserva nel campionato appena finito). La formula sarebbe naturalmente quella del prestito, da definire però tutti i dettagli.

(corsera)