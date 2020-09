Con Toyota la Roma cambia auto

[...] Se non altro sarà piuttosto difficile immaginare, sempre in tema di macchine, che l'attuale marchio che appare sulla schiena dei calciatori della Roma, Hyundai, possa continuare a legarsi ai colori giallorossi. Intanto perché il contratto con la multinazionale coreana è in scadenza anch'esso nel 2021, ma soprattutto perché Dan Friedkin, ci scommettiamo, sarebbe ben più felice di vedere sulle maglie del club di sua proprietà il marchio Toyota. [...]

E proprio la corporate italiana della multinazionale giapponese (a decidere sarà poi Toyota Europe), sta lavorando affinché si faccia questo matrimonio (in qualche modo annunciato anche dalla logica) con la Roma. Già sulle maglie del Perugia e della Fiorentina in passato, piuttosto ampia è l'esperienza nel calcio, tra main sponsor e cooperazioni, del brand dell'omonima città nipponica. [...]

(Il Romanista)

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO