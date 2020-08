Zaniolo sorride: tampone negativo. Dzeko al centro del mercato: nei prossimi giorni incontro con Fienga. Ausilio-Inter: addio? Roma alla finestra

Buona notizia in casa Roma: rientrato dalle vacanze in Sardegna, Nicolò Zaniolo si è sottoposto al tampone per il Covid-19, che ha dato esito negativo. E', invece, al centro del mercato Edin Dzeko: il bosniaco, nel mirino della Juventus, nei prossimi giorni incontrerà la dirigenza giallorossa.

Capitolo ds: da monitorare per il prossimo futuro - mentre per il momento sarà Morgan De Sanctis con Fienga a condurre le operazioni -, la situazione di Piero Ausilio, che potrebbe salutare l'Inter dopo 15 anni.

