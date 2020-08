Ora la Roma aspetta Dzeko: tocca a lui l'ultima parola

Nei prossimi giorni la Roma incontrerà Dzeko per capire come muoversi e cosa fare. A Trigoria sanno bene che sostituire il centravanti bosniaco non è un’impresa facile: ecco perchè l'intenzione è quella di andare avanti con lui, anche su indicazione di Paulo Fonseca, che lo considera il centravanti perfetto. Ma bisogna anche capire se Dzeko intende ancora andare avanti con la Roma. Edin è molto legato alla Roma e a Roma, ma sa anche che se vuole vincere qualcosa anche in Italia questa è l’ultima occasione che ha per provarci. Andando però altrove, alla Juve in primis ma anche all’Inter. Difficilmente, infatti, la Roma il prossimo anno potrà partire per vincere qualcosa. Sarà un anno di «transizione», dove verranno messe le basi per costruire il futuro. Ma nell’immediato, bisognerà soprattutto costruire più che raccogliere. E questo anche Dzeko lo ha capito bene. Insomma, l’ultima parola tocca a lui.

(Gasport)