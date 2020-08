MELLI: "Ora un grande nome per la piazza" - FOCOLARI: "A breve Friedkin cambierà tutto" - TORRI: "Ad oggi non c'è un problema su Dzeko"

Continua l'attesa per la prossima stagione ed i discorsi dell'etere romano si concentrano sulle novità che arriveranno con la gestione Friedkin e sul calciomercato. "Alcuni elementi inutili pesano tantissimo sulle casse del club", spiega Roberto Pruzzo, cui fa eco Fernando Orsi: "La priorità della Roma è liberarsi degli esuberi".

"A brevissimo Friedkin cambierà tutto, ora però non c'è il tempo per mettere mano su nulla", chiarisce invece Furio Focolari.

Friedkin pensa alle cessioni? È davvero troppo presto per giudicare. A brevissimo Friedkin cambierà tutto, ora però non c’è il tempo per mettere mano su nulla: vedrete che tra un po’ in società cambierà tutti. Adesso la nuova proprietà ha bisogno di qualche mese per capire bene la situazione (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Il tifoso della Roma è insoddisfatto da troppi anni. Friedkin ha tutto il diritto di prendersi del tempo per fare le sue mosse, ma secondo me non sarebbe sbagliato prendere almeno un grande nome per dare soddisfazione alla piazza (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Nella Roma la nuova proprietà deve fare un ragionamento serio su tutti i giocatori: ci sono alcuni elementi inutili che pesano tantissimo sulle casse del club (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Friedkin è arrivato e si è accollato diverse spese da fare. La priorità della Roma è liberarsi di alcuni esuberi (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma ha fatto sapere di non voler vendere Dzeko, l’entourage del giocatore ha lasciato filtrare che il ragazzo non ha alcuna intenzione di lasciare la Roma. Quindi mi chiedo: ad oggi dove sta il problema sul tema Dzeko? (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)