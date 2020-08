Coronavirus: tampone negativo per Zaniolo (FOTO)

Trascorse le vacanze in Sardegna, oggi Nicolò Zaniolo - dopo aver festeggiato ieri il compleanno della mamma a La Spezia - è tornato a Roma. E, come comunicato dalla mamma Francesca Costa tramite una storia su Instagram, il tampone effettuato dal 22 della Roma è risultato negativo al Covid-19. Esito negativo anche per famiglia, fidanzata e amici del giallorosso presenti in Sardegna.

Appuntamento, dunque, il prossimo 27 agosto al "Fulvio Bernardini" di Trigoria, quando i giallorossi si sottoporranno ad un ciclo di tamponi, prima di cominciare le attività in vista della prossima stagione il giorno successivo. Sospiro di sollievo in casa Roma, dopo la positività di Antonio Mirante riscontrata nei giorni scorsi.