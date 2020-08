Intensificati i dialoghi tra Marco Giampaolo e Salvatore Sirigu. Il nuovo tecnico del Torino, secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo, starebbe tentando di trattenere l'estremo difensore classe '87 in granata. Su di lui diverse pretendenti, tra cui la Roma: quello di Sirigu è infatti uno dei nomi circolati per sostituire Pau Lopez, che potrebbe lasciare Trigoria dopo una sola stagione in giallorosso.

(tuttosport)