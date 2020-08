Calciomercato: in bilico il futuro di Ausilio all'Inter. Il ds nel mirino della Roma

Non solo Antonio Conte potrebbe lasciare l'Inter nei prossimi giorni - come ha lasciato intendere nel postpartita di Siviglia-Inter -, ma, stando a quanto riferito dall'esperto di calciomercato, anche il direttore sportivo Piero Ausilio valuterà il suo futuro a prescindere dal prossimo allenatore. Martedì, inoltre, andrà in scena un incontro tra la dirigenza e Conte.

Il ds, legato ai nerazzurri fino al 2022, potrebbe salutare l'Inter dopo 15 anni: Ausilio è corteggiato dalla Roma, che con la nuova proprietà guidata dal gruppo Friedkin è alla ricerca di un nuovo ds.

(gianlucadimarzio.com)

