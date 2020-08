Il trasferimento di Mert Cetin dalla Roma all'Hellas Verona non è ancora ufficiale, ma il club scaligero ha comunque inserito nella lista dei convocati per la preparazione in vista della prossima stagione il difensore turco. Come si legge nel comunicato ufficiale dell'Hellas, infatti, i giallorossi hanno concesso il nulla osta a Cetin per partecipare al ritiro in Val Gardena.

