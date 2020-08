Frenata per Torreira, per il centrocampo spunta Jorginho. Mirante positivo al Coronavirus: "Sto bene, voglio guarire per iniziare la preparazione con i compagni"

All'indomani della notizia di due casi di positività a Coronavirus nella Roma Primavera, arriva anche il primo caso in prima squadra. Si tratta di Antonio Mirante che attraverso i propri canali social ha dichiarato: "Sto bene, spero di guarire presto per iniziare la preparazione con i miei compagni".

Sul mercato si registra una frenata per Lucas Torreira: alla base degli intoppi ci sarebbero delle frizioni tra la Roma e l'agente del calciatore. Per il centrocampo spunta il nome di Jorginho, mentre in attacco Under sembra la chiave per arrivare a Milik.

Ufficializzato, poi, l'acquisto di due giovani: si tratta di Javier Vicario e Amir Feratovic, già dati praticamente per chiusi dai giallorossi negli ultimi giorni.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

CALCIOMERCATO ROMA: UNDER PIU' 15 MILIONI AL NAPOLI PER MILIK

CALCIOMERCATO ROMA: IL BOCA JUNIORS PUO' ACCONTENTARSI DI 11-13 MILIONI PER ANDRADA. PER ORA NESSUNA OFFERTA DEI GIALLOROSSI

AS ROMA: ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 29 SETTEMBRE ALLE 15 (COMUNICATO)

CALCIOMERCATO, UFFICIALE: NIENTE ROMA PER PLANES, E' IL NUOVO DT DEL BARCELLONA

CALCIOMERCATO ROMA, UFFICIALE: ARRIVA FERATOVIC (FOTO)

CALCIOMERCATO ROMA: NEL MIRINO JORGINHO

AS ROMA: RELAZIONE DEL CDA IN VISTA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI (COMUNICATO)

MIRANTE POSITIVO AL COVID-19: "STO BENE, SPERO DI GUARIRE PRESTO PER INIZIARE LA PREPARAZIONE CON I COMPAGNI"

ROMA, ECCO IL GIOVANE VICARIO: "INIZIO QUESTA AVVENTURA CON TANTISSIMA VOGLIA" (FOTO)

CALCIOMERCATO ROMA, PER FAZIO NON C'E' SOLO IL VILLAREAL: SUL DIFENSORE ANCHE IL BENFICA

CALCIOMERCATO ROMA, AG. JESUS: "STA MOLTO BENE NELLA CAPITALE, AMA LA MAGLIA CHE INDOSSA ED HA UN CONTRATTO IN ESSERE"

CALCIOMERCATO ROMA, UFFICIALE: FUZATO IN PRESTO AL GIL VICENTE: "MOLTO FELICE PER QUESTA OPPORTUNITA', CON LA ROMA HO IMPARATO MOLTO"

CALCIOMERCATO ROMA: PER TORREIRA FRIZIONI TRA AGENTE E CLUB GIALLOROSSO

CALCIOMERCATO ROMA: IL LIPSIA NON MOLLA SCHICK. L'AGENTE DEL CECO: "LA TRATTATIVA RIPARTE DA ZERO"

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24