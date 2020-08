Calciomercato Roma, ufficiale: arriva Feratovic (FOTO e VIDEO)

Nuovo acquisto in casa giallorossa: è ufficiale l'arrivo dall'NK Bravo del difensore sloveno classe 2002 Amir Feratovic, che su Instagram ha condiviso le prime immagini, tra i sorrisi, con la maglia della Roma in cui è presente anche il dirigente giallorosso Morgan De Sanctis. Feratovic ha firmato un contratto di quattro anni.

"Oggi è un giorno che Amir ricorderà per il resto della sua vita, visto che ha firmato un contratto di 4 anni con un grande club italiano. In qualità di direttore sportivo – le parole di Dejan Močnik, ds dell'NK Bravo – sono orgoglioso di tutto lo staff che ha avuto un'influenza positiva sulla crescita di Amir e che ha partecipato ai suoi progressi. Ancora una volta è stato dimostrato che nel nostro club siamo in grado di far crescere giocatori al livello tale da attirare i grandi club stranieri. Amir, ti auguriamo tanta felicità nella tua nuova avventura".

Amir Feratović bo okrepil vrste @OfficialASRoma. 19-letni branilec je svoj pečat pustil v naši mladinski selekciji, prepričani pa smo, da se bo z borbenostjo in trdim delom dokazal tudi v novem okolju.#HvalaAmir #MiSmoBravo #EnklubEnaDruzina #SkupajMocnejsi pic.twitter.com/4nvVmSYnT3 — NK Bravo (@NKBravo) August 19, 2020

(nk-bravo.si)

