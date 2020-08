Calciomercato Roma: Under più 15 milioni al Napoli per Milik

Al Napoli da tempo piace Cengiz Under, ritenuto dall'allenatore Gattuso e dal ds Giuntoli il sostituto perfetto per raccogliere l'eredità di Callejon, alla Roma invece piace Arek Milik, in caso di addio di Edin Dzeko.

E, come scrive il quotidiano sportivo, il presidente del club partenopeo De Laurentiis e il CEO romanista Fienga ne hanno parlato e preparato una bozza che prevede l'esterno turco più 15 milioni al Napoli per portare l'attaccante polacco in giallorosso. Resta, però, l'ombra della Juventus, che affascina Milik.

(corrieredellosport.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE