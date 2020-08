Calciomercato Roma: il Lipsia non molla Schick. L’agente del ceco: “La trattativa riparte da zero”

Il Lipsia non ha ancora mollato definitivamente la pista Patrik Schick. Il ceco è rientrato a Roma dopo il prestito, ma secondo il portale i tedeschi sono pronti a volare nella capitale per trattare direttamente il calciatore. Una delegazione del club guidata dal Ceo Oliver Mintzlaff incontrerà la dirigenza giallorossa. L’agente dell’attaccante, Pavel Paska ha dichiarati: “Le trattative con la nuova proprietà ora ripartono da zero. Sono curioso di sapere se vorranno vendere Patrik e a quale prezzo. Oppure se lo vorranno tenere. Il viaggio a Roma dimostra un grande interesse da parte del Lipsia”.

(iSport.cz)

