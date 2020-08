Calciomercato Roma, per Fazio non c'è solo il Villarreal: sul difensore anche il Benfica

La Roma durante il prossimo mercato di settembre avrà come necessità quella di vendere. Uno dei nomi che sono in cima a quelli dei giocatori in partenza è Federico Fazio. Sul giocatore giallorosso nei giorni scorsi sembrava esserci un forte interesse del Villarreal, ma stando a quanto riportato dal portale di mercato su di lui sembra essere piombato il Benfica. Il club portoghese dopo aver preso Vertonghen vorrebbe continuare a rafforzare la propria difesa anche con il giocatore argentino.

(tuttomercatoweb.com)