PRUZZO: "Milik forte. Per età e stipendio Dzeko può anche andar via" - CIARDI: "Non darei un'altra possibilità a Florenzi"

La dopo l'ufficialità che ha portato Dan Friedkin a diventare il nuovo presidente della Roma, i giallorossi devono iniziare a riorganizzarsi in vista della prossima stagione, con l'obiettivo di rafforzare sia la rosa che gli uomini all'interno della società. "Alla Roma serve competenza e lungimiranza che è mancata negli anni dal post Sabatini" è il commento di Riccardo Trevisani.

A occupare spazio durante le trasmissioni però è ovviamente il calciomercato, con il nome di Milik in cima a tutte le possibili operazioni che riguardano i giallorossi, senza escludere però i nomi in uscita. "Penso che dall' incontro Roma-Juve a Londra possano nascere plusvalenze. Mi interesserebbe Bernardeschi, non Rugani. Il dopo-Smalling si risolve solo con Smalling. La Juve cerca un’ala e la Roma ha Kluivert. Mi aspetto che entrino in ballo lui e Romero" come ricorda Roberto Renga.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

La Roma ha nel mirino Paratici da mesi, è in cima alla lista. Dicevano che era inarrivabile, ma nella Juve sono successe un po’ di cose che magari sottovalutiamo. So per certo che se Paratici trova un altro progetto, ci penserebbe molto. Le cessioni? La Roma ha un po’ il museo degli elefanti in casa, vediamo, quante plusvalenze farà… (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Milik è un giocatore forte, per il campionato italiano va benissimo. Tenuto conto dell’età e di quanto guadagna Dzeko può anche andar via. E’ uno dei più forti in circolazione, a quel prezzo è un grande affare (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Penso che dall'incontro Roma-Juve a Londra possono nascere plusvalenze. Mi interesserebbe Bernardeschi, non Rugani. Il dopo-Smalling si risolve solo con Smalling. La Juve cerca un’ala e la Roma ha Kluivert. Mi aspetto che entrino in ballo lui e Romero (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ok fare plusvalenza, ma non con Veretout. Alla Roma serve un esterno destro: con tutto il rispetto non darei un'altra possibilità a Florenzi (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non capisco perché come prima mossa c’è un incontro con la Juve a Londra, ma perché? Sarebbe stato bello se si fossero visti a Roma… (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

L’incontro con la Juve? Non penso si parlerà di Zaniolo. E sul nome di Paratici non mi esalto più di tanto. Ricordatevi di Monchi… E Paratici alla Juve era all’ombra di Marotta. Se arriva lui cosa cambia? Il colpo che invochiamo non è il ds, ma un grande allenatore o un grande giocatore (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Alla Roma serve competenza e lungimiranza che è mancata negli anni del post Sabatini (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)