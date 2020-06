Petrachi: "La volontà è quella di tenere Zaniolo e Pellegrini". Mercato, frenata sul fronte Pedro. Fissato il prezzo di Under: il turco vale 30 milioni

In attesa di tornare in campo per la ripresa della Serie A il 24 giugno contro la Sampdoria, la Roma inizia a muoversi attraverso il proprio direttore sportivo sul mercato. Sembra infatti che i giallorossi proveranno a trattenere sia Pellegrini che Zaniolo, oltre che riscattare Smalling e Mkhitaryan. Sul fronte Pedro sembra registrarsi una frenata a causa dell'età del giocatore e dell'ingaggio richiesto.

In giornata proprio lo stesso Petrachi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, in cui ha parlato del possibile mercato che la società giallorossa effettuerà: "La Roma ha sempre lavorato vendendo e comprando giocatori, siamo sempre stati molto attivi su questo punto di vista. Dobbiamo essere bravi a investire bene i soldi che incassiamo. Il trading deve essere fatto bene, cercare di reinvestire bene i denari che entrano".

