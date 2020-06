Svincoli, prestiti, scambi: il mercato diventa smart

Il mercato, come dice Petrachi, attende, e diventa una lunga partita a scacchi. Il problema per la Roma, poi, è ancora più stringente, perché il bilancio societario non permette di fare alcun tipo di pazzia, neppure dal punto di vista dell’ingaggio. Si lavorerà soprattutto su svincolati e prestiti, possibilmente con diritto di riscatto. La Roma ha messo gli occhi sulle punte Bustos del Talleres e Urzì del Banfield, oltre che sul terzino Montiel del River Plate. Sempre vivo l'interesse per Kean dell’Everton, che tra l’altro pare interessato anche a Under e Kluivert. Sul fronte svincolati, invece, la Roma è in prima fila per assicurarsi Pedro del Chelsea, mentre ha più concorrenza per quanto riguarda Vertonghen, in scadenza col Tottenham. L’altro “modus operandi” che attende i giallorossi sono gli scambi, che potrebbero favorire plusvalenze. In questa chiave, i contatti con la Juventus sono frequenti, ma al momento con pochi frutti. Per ora la Roma chiude decisamente su Zaniolo, mentre tiene porte aperte per i vari Under, Kluivert, Riccardi e Cristante. Come contropartite, però, non interessa Rugani, mentre sono state prese informazioni sia per Romero che per Mandragora, il più «caldo» soprattutto in caso di scambio con Cristante.

(gasport)