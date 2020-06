E' circolata negli ultimi giorni la notizia di un interesse del Tottenham per Gerson, centrocampista in forza al Flamengo già della Roma. Ma gli Spurs non sarebbero gli unici ad averlo puntato. Secondo quanto riportato dal portale dell'emittente satellitare, infatti, sul classe '97 sarebbe vivo l'interesse di altri due grandi club europei: il Borussia Dortmund ed il Chelsea.

(Fox Sports)

