Nonostante l'esperienza negativa alla Roma, e poi alla Fiorentina, Gerson continua ad attirare interesse in Europa. Secondo quanto scrive il portale sportivo, infatti, il Tottenham è pronta ad offrire 18 milioni di euro per assicurarsi il brasiliano. Tuttavia, il Flamengo non pare avere intenzione di cederlo e anche il giocatore ora preferirebbe rimanere in Brasile per guadagnarsi un posto con la Nazionale.

(Goal.com)