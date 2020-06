Micki, scelta con il cuore

Parole d'amore di Mkhitaryan verso la Roma, il trequartista ha confermato ancora una volta la sua passione per la città e l'Italia. Insomma la voglia di restare c'è, tutto dipende da quello che decideranno Roma e Arsenal: «Mi piacerebbe rimanere e non solo la prossima stagione, vorrei restare anche per i prossimi anni», ha detto l'armeno. La prima mossa sarà quella di parlare con i Gunners e capire se hanno intenzione di rinnovargli il contratto che scadrà a giugno 2021, per non perderlo a parametro zero. La Roma , però, non ha nessuna intenzione di pagare uno stipendio da 7 milioni a stagione. Intanto ieri la squadra si è allenata a Trigoria ,a senza Zaniolo. Per rivederlo totalmente con il gruppo bisognerà aspettare ancora un paio di settimane. Il centrocampista domani si opererà al naso per risolvere il problema di ipertrofia dei turbinati.

(il messaggero)