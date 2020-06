Calciomercato Roma, proposto il centrocampista Jeff Hendrick del Burnley

In attesa del ritorno in campo la Roma continua a muoversi sul mercato per rafforzare la rosa della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal portale di calciomercato, ai giallorossi sarebbe stato proposto il centrocampista del Burnley Jeff Hendrick. Il giocatore, 28 anni, non rinnoverà il suo contratto con il club inglese e potrebbe rientrare nella nuova gestione del monte ingaggi della Roma guadagnando meno di due milioni di euro. Il centrocampista irlandese sarebbe stato proposto a Baldini.

(calciomercato.com)

