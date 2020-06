Calciomercato Roma, fissato il prezzo di Under: il turco vale 30 milioni. Anche Juve e Napoli alla finestra

Nell'intervista concessa a Sky, il ds della Roma Gianluca Petrachi ha parlato fra le altre cose delle pedine che a Trigoria faranno di tutto per trattenere: su tutte Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini. Non sembra rientrare tra queste, però, Cengiz Under. Stando a quanto riportato dal portale dedicato al calciomercato, infatti, la dirigenza della Roma avrebbe fissato il prezzo per accaparrarsi le prestazioni dell'attaccante esterno portato nella Capitale da Monchi, nell'estate del 2017: 30 milioni di euro.

Alla finestra, oltre al Bayern Monaco che aveva già manifestato il proprio interesse, ci sarebbero anche Juventus, Napoli ed alcuni club di Premier League.

(calciomercato.it)

