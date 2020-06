CIES: Zaniolo tra i calciatori più costosi al mondo... E vale più di Ronaldo

In prima posizione svetta Kylian Mbappé, indiscutibile talento in forza al Paris Saint Germain, ma nella classifica dei calciatori più costosi al mondo spunta anche Nicolò Zaniolo. Il gioiellino della Roma deve accontentarsi della 55esima posizione in questa speciale graduatoria, con un valore stimato di 70.1 milioni di euro - a fronte dei 259,2 stimati per l'attaccante francese -. Ma c'è di più: l'ex Inter, sempre stando alla classifica stilata dall'Osservatorio del CIES, varrebbe 7,3 milioni in più rispetto a Cristiano Ronaldo.

