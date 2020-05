Zaniolo potrebbe tornare presto in gruppo. Roma-Siviglia, dal 28 maggio via ai rimborsi. Un anno fa l'ultima partita di De Rossi

Il mondo del calcio aspetta giovedì 28 maggio per conoscere quale il proprio destino. In quella data infatti il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora incontrerà i vertici della FIGC e della LEGA per discutere se, come e quando ripartire. Per venerdì il Consiglio di Lega ha convocato un'assemblea per discutere ancora dei diritti TV e della possibile stesura del nuovo calendario della Serie A.

Intanto arrivano buone notizie da Trigoria. Nella giornata di oggi infatti Nicolò Zaniolo è tornato a calciare il pallone in allenamento. Secondo alcune voci il giovane talento giallorosso potrebbe tornare in gruppo tra un paio di settimane, continuando però il proprio lavoro di recupero. Fonseca potrebbe però riaverlo a disposizione per gare ufficiali già a luglio.

