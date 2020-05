LIVE - Coronavirus: tamponi tutti negativi per la Fiorentina. Oggi Consiglio di Lega su calendario e diritti tv

Altra giornata decisiva per pianificare la ripartenza del calcio italiano dall'emergenza coronavirus. Oggi alle 15 Consiglio di Lega, nel quale si discuterà del nuovo calendario. Qui tutti gli aggiornamenti.

LIVE

10.40 - Fine dell'incubo Covid-19 in casa Fiorentina: sono risultati tutti negativi i tesserati viola che si sono sottoposti ai tamponi domenica scorsa. Da ieri la squadra è tornata ad allenarsi in gruppo. Unico assente Martin Caceres, che sta completando l'iter per l'idoneità sportiva e che al momento continua ad allenarsi a casa.

(Gasport)

10.00 - Convocato per le 15 di oggi il Consiglio di Lega. Argomenti principali il calendario della ripartenza del campionato (ipotesi per il 13 o il 20 giugno) e il tema dei diritti tv. La posizione della Lega resta quella di richiedere il pagamento della sesta rata a Sky, Dazn e Img, in assenza di impegni da parte dei broadcaster la Lega partirà con i decreti ingiuntivi. L'idea del ministro Spadafora è di trasmettere in chiaro una diretta-gol del campionato, ma servirebbe un decreto del Governo per permettere una deroga alla legge Melandri.