Alla ricerca del sesto uomo. Da Pastore può arrivare il cambio di marcia

Il sesto uomo nel basket è spesso più importante del quintetto base: entra e fa saltare equilibri e avversari. Ora che il Board ha aumentato i cambi, da 3 a 5 in 90 minuti, dalla panchina potrebbe arrivare un grande aiuto. Per Fonseca Mkhitaryan dovrebbe essere titolare e Kluivert spostato a destra nel 4-2-3-1. E nei nuovi equilibri può diventare importante Pastore: dosando le energie, potrebbe illuminare l’ultima mezz'ora di gara con filtranti, assist e una regia che non può aver dimenticato. Può subentrare a Pellegrini o a uno dei due esterni.

(Gasport)