Serie A, convocata venerdì un'assemblea di Lega per parlare del calendario

Il Consiglio di Lega, riunitosi oggi per discutere della questione relativa ai diritti televisivi in merito alla ripresa del campionato e al pagamento dell'ultima rata di quest'ultimo verso i club, ha deciso di convocare d'urgenza una nuova assemblea venerdì 29 maggio in videoconferenza alle ore 9:30. Quel giorno, successivo all'incontro tra i Ministro Spadafora e i vertici del calcio, si discuterà della questione diritti TV e della possibilità di redarre un calendario per concludere la stagione.

(legaseriea.it)

