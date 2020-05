Roma-Siviglia: dal 28 maggio rimborso biglietti per il match dell’Olimpico

Ecco gli aggiornamenti sulle modalità di rimborso dei biglietti acquistati per la partita Roma-Siviglia di Europa League, inizialmente prevista per il 19 marzo e rinviata a data da destinarsi.

PER GLI ACQUISTI EFFETTUATI PRESSO I SEGUENTI PUNTI VENDITA, I TIFOSI POTRANNO CHIEDERE IL RIMBORSO A PARTIRE DA GIOVEDI’ 28 MAGGIO 2020

AS ROMA STORE: i tifosi potranno richiedere il rimborso recandosi presso lo stesso punto vendita in cui si è precedentemente acquistato il biglietto. Sarà necessario presentare i biglietti in originale o la e-mail di conferma dell’acquisto. Dovranno inoltre essere esibiti i documenti degli intestatari dei biglietti per validare l’annullo e il rimborso.

Il rimborso dei biglietti acquistati presso i punti vendita di Euroma2, Via Enrico Ferri (CC Romanina) e Via Appia Nuova sarà effettuato presso il punto vendita di Piazza Colonna.

Orario AS Roma Store Piazza Colonna: lunedì-sabato 11:00-19:00, domenica 15:00-20:00.

Il rimborso dei biglietti acquistati presso i punti vendita di Via Arenula, Viale Marconi, Valmontone e Market Da Vinci avverrà regolarmente nei rispettivi punti vendita aperti al pubblico con i seguenti orari:

Via Arenula lunedì-venerdì 11:00-14:00; 15.30-19:00

Viale Marconi lunedì-venerdì 11:00-13:30; 15:30-19:00

Valmontone/Da Vinci lunedì-domenica 10:00-13:00; 15:30-19:00

PUNTI VENDITA VIVATICKET: i tifosi potranno richiedere il rimborso recandosi presso lo stesso punto vendita in cui si è precedentemente acquistato il biglietto. Sarà necessario presentare i biglietti in originale. Sarà rimborsato l’importo di pari valore dei biglietti restituiti. Dovranno inoltre essere esibiti i documenti degli intestatari dei biglietti per validare l’annullo e il rimborso.

Il rimborso potrà essere richiesto a partire da giovedì 28 maggio, entro e non oltre le ore 18:00 di giovedì 18 giugno 2020.

Il rimborso avverrà esclusivamente in contanti.

Non è possibile richiedere il rimborso dei biglietti acquistati in modalità e canali diversi da quanto sopra indicato.

(asroma.com)