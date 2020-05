VIDEO - Twitter, un anno fa l'ultima partita in giallorosso di De Rossi: il tributo della Roma

La ricorrenza è di quelle da non dimenticare. Il 26 maggio del 2019 Daniele De Rossi giocava la sua ultima partita con la maglia della Roma. Roma-Parma 2-1, un Olimpico dipinto di giallo e rosso per salutare l'ex numero 16. La Roma ha scelto di celebrare De Rossi con un breve filmato in cui ripercorre i tratti salienti di quella partita: l'abbraccio ai compagni di squadra al momento della sua uscita dal campo al 35' del secondo tempo, poi i tanti striscioni e il saluto finale alla Curva Sud, con tanto di bacio sulla pista d'atletica.