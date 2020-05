Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: ottimismo per Pedro e Vertonghen, Chelsea e Tottenham preparano gli addii

La Roma per la prossima stagione punta a due svincolati di lusso. Dall'Inghilterra trapela ottimismo sia per Pedro che per Jan Vertonghen, entrambi in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Per l’attaccante del Chelsea si segnala una folta concorrenza, visto che il giocatore ha diverse offerte dalla MLS e dalla Liga, ma Trigoria c’è fiducia sulla conclusione positiva dell’affare. Stesso dicasi per il difensore del Tottenham, a cui i giallorossi sono pronti ad offrire un contratto triennale.

(daily express)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE