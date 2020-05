Serie A: domani ancora allenamenti individuali, manca l'ok del Cts. Mancini: "In questa fase dobbiamo stare più attenti agli infortuni". Sabatini e Bigon avvertono la Roma: "Tomiyasu? Non svendiamo nessuno"

Diversamente da quanto preannunciato ieri dal Premier Giuseppe Conte, domani le squadre di Serie A continueranno a svolgere le sedute di allenamento individuali, manca ancora la validazione del Comitato tecnico scientifico sulle linee guida per gli sport di squadra. Dunque la Roma proseguirà il lavoro che sta già svolgendo da circa 10 giorni, ma questa è una fase in cui è necessario fare molta attenzione agli infortuni, come ha sottolineato Gianluca Mancini, perché la squadra arriva da due mesi di quasi inattività.

"Io ci sono". È quanto avrebbe detto il presidente James Pallotta in una conference call con la dirigenza giallorossa assicurando il versamento di 50 milioni di euro di ricapitalizzazione, di cui 20 subito. Tuttavia non basteranno a risanare i conti della Roma (il club ha un indebitamento finanziario netto di 278,5 milioni di euro), serve altro, come la cessione dei propri gioielli che da incedibili possono diventare in un attimo sacrificabili. Ad esempio Zaniolo, sul quale c’è la Juventus e il Liverpool, o Pellegrini, che ha una clausola rescissoria da circa 30 milioni sul contratto, facendo ingolosire le big d’Europa tra cui il Psg.

Il mercato di Petrachi non sarà fatto solo di uscite. Il reparto su cui sta maggiormente lavorando è quello difensivo visto che c’è ancora distanza con lo United per il riscatto di Smalling. Il nome nuovo comparso in ottica giallorossa è quello di Akpoguma, centrale classe 1995 dell’Hoffenheim. Intanto i dirigenti del Bologna Sabatini e Bigon frenano le voci sulla possibile cessione di Tomiyasu: "Non svenderemo nessuno".

