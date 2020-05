Roma, dietro è rivoluzione. Akpoguma nome nuovo

A meno di sorprese, a fine stagione la Roma rivoluzionarà la difesa. Soprattutto nel pacchetto dei centrali. Per diversi motivi, tra Smalling, Juan Jesus, Fazio, Cetin, Mancini e Ibanez, soltanto gli ultimi due potrebbero restare. Un mese fa a Trigoria avevano individuato nello svincolato Vertonghen, il sostituto naturale di Smalling: idea intrigante che per ora non s’è trasformata in un’offerta ufficiale al manager del belga.

La sensazione è che a Trigoria, prima di muoversi, debbano capire se il campionato ripartirà o meno. Per questo motivo, si monitorano anche profili diversi. In quest’ottica Petrachi sta seguendo da tempo il centrale dell’Hoffenheim, Akpoguma. Classe ‘95, di origini nigeriane, è alto 192 centimetri, è forte fisicamente, veloce nei recuperi, pericoloso nel colpo di testa e ama - nonostante il piede destro - giocare come centrale mancino. La sua valutazione si aggira intorno ai 6-7 milioni.

(Il Messaggero)