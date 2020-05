LIVE - Coronavirus, Lecce: tamponi negativi. Cagliari: sì agli allenamenti, ma niente ritiro. Liga al via a giugno, si giocherà ogni giorno. Primo caso in Russia, positivo Farfan della Lokomotiv

Ieri il premier Conte in conferenza stampa ha predicato calma sulla ripartenza del calcio: «Da lunedì riprenderanno gli allenamenti degli sport di squadra. Bisogna che si realizzino le condizioni della ripresa del campionato, non solo del calcio. Per avere una data bisogna avere qualche garanzia in più che in questo momento non c’è». Intanto, tiene banco la questione protocollo e ritiro. Tutti gli aggiornamenti della giornata dal mondo dello sport e del calcio in particolare.

LIVE

13.15 - Primo caso di Covid-19 nella Prem'er Liga russa: positivo al coronavirus Jefferson Farfan, attaccante peruviano della Lokomotiv Mosca. L’ex PSV e Schalke 04 aveva avvertito diversi sintomi della malattia, com’è stato ricostruito dallo staff medico della squadra nel comunicato ufficiale diffuso. "Negli scorsi giorni, il giocatore ha avvertito mal di testa e debolezza. Sono poi comparse tosse e febbre. La TAC ai polmoni ha evidenziato il quadro tipico della polmonite virale, quindi è stato eseguito un tampone che ha dato esito positivo. Siamo fiduciosi che tra 3-4 settimane Jefferson possa riprendere ad allenarsi", ha detto Nikita Karlitsky, medico sociale del club, senza destare preoccupazioni sulle condizioni di Farfan. In Russia la stagione riprenderà il prossimo 21 giugno.

(fclm.ru)

12.50 - I tamponi effettuati dal Lecce ai tesserati hanno dato tutti esito negativo, stando a quanto riferisce il portale del giornalista sportivo. I risultati sono arrivati in mattinata.

(gianlucadimarzio.com)

12.40 - Questa volta si scende in campo, almeno per gli allenamenti. Niente ritiro, in attesa di trovare l'accordo definitivo sul protocollo sanitario, ma prime sgambate individuali e a piccoli gruppi al centro sportivo di Assemini. È la prima "messa in moto" del Cagliari che si prepara a un'eventuale ripresa del campionato a metà giugno. Il primo appuntamento di domani sarà però quello con i tamponi: in programma una nuova serie di controlli anti-coronavirus dopo quelli di lunedì scorso che avevano dato esito negativo.

L'ultima partita disputata dai rossoblù è quella di inizio marzo in casa contro la Roma. Qualche giorno dopo c'era stato l'esonero di Maran e la chiamata di Zenga. Per l'ex portiere della Nazionale c'era stato giusto il tempo della presentazione in sala stampa alla Sardegna Arena e di qualche allenamento ad Assemini. Poi lo stop per l'emergenza coronavirus. Con Zenga costretto a vedere la sua squadra soltanto attraverso lo schermo per la preparazione individuale dei giocatori, ciascuno a casa propria. Quasi tutta la squadra è rimasta in città in attesa della ripresa della preparazione. Uniche eccezioni Walukiewicz, Olsen e Pellegrini, poi tornati in Sardegna proprio in vista della ripresa degli allenamenti. Rosa al completo, ora. Naturalmente con Pavoletti che continua le terapie dopo l'intervento bis e con Ceppitelli da valutare dopo il lungo stop per l'infortunio al piede.

(ansa)

12.00 - Intervistato dall'emittente inglese l'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, ha parlato della ripartenza del calcio senza tifosi sugli spalti: "Tutti abbiamo cominciato a giocare senza tifosi attorno e amiamo il calcio non per l'atmosfera che c'è nello stadio. Dovremo giocare a porte chiuse per qualche mese, si spera, ma questo non significa che il calcio non sia più quel meraviglioso gioco che è". "Spero che in Germania questa ripartenza funzioni e che a un certo punto si possa riprendere anche in Inghilterra. Saremo pronti, non dobbiamo essere al nostro meglio assoluto ma al nostro meglio possibile, e questo vale per tutte le altre squadre visto che ci troveremo nella stessa condizione. A prescindere da quando ripartiremo, avremo tutti lo stesso tempo per prepararci e ci faremo trovare nella miglior forma possibile", ha aggiunto.

(BBC)

11.30 - La Liga vede la luce in fondo al tunnel. A quanto riporta oggi il quotidiano sportivo, il massimo campionato spagnolo riprenderà a fine giugno con un calendario serrato che prevede partite ogni giorno. Il calendario della Liga dovrebbe permettere alle squadre di portare a terminare la stagione entro il 29 luglio, come chiesto dall'Uefa per dare poi spazio nel mese di agosto alle coppe europee. Il programma prevede che ogni squadra abbia diritto almeno a 72 ore di riposo tra un match e l'altro, per superare il problema delle alte temperature estive si giocherà alle 20 o alle 23. La ripartenza dopo il lungo stop per l'emergenza coronavirus è frutto, secondo il quotidiano, dell'accordo raggiunto tra Federcalcio spagnola, Rfef, e Lega, Lfp, intesa che sarà resa pubblica solo dopo la ratifica del magistrato Andrés Sánchez Magro, presidente della Corte commerciale di Madrid, che in passato si è già occupato di dirimere divergenze tra Federcalcio e Lega. L'accordo tra i presidenti Luis Rubiales e Javier Tebas è stato possibile grazie all'applicazione dell'articolo 5 del Codice di comportamento firmato lo scorso aprile grazie alla mediazione di Irene Lozano, presidente del Consejo Superior de Deportes, il braccio sportivo del governo spagnolo.

(As)