Calciomercato, ag. Szobozlai: «Serie A una delle probabili scelte»

TUTTOMERCATOWEB.COM - Può esserci la Serie A nel futuro di Dominik Szoboszlai. L'attaccante 19enne del Salisburgo è un obiettivo di lunga data di Milan e Lazio ma nelle ultime ore è stato accostato anche a Roma e Atalanta Il suo agente, Matyas Esterhazy, ha parlato così della sua situazione:

Haaland è andato al Borussia Dortmund per evitare di non giocare al Real Madrid o alla Juventus… Può essere un percorso simile per il suo assistito?

Non stiamo pensando a nomi, se fare un passo più lungo o più breve. Pensiamo solamente alle possibilità, al giusto progetto. Certo, per noi giocare tanto è una necessità. Sceglieremo quello migliorare il più possibile, secondo me Dominik ha la possibilità di essere uno dei migliori giocatori d’Europa nel suo ruolo.

Quindi l’Italia…

Alla fine della storia la scelta viene fatta dal giocatore. Nella mia idea il calcio italiano può essere una buona destinazione.

Però si parla di Milan, di Roma, di Lazio e Atalanta…

Se il tempo è quello giusto, la Serie A è una delle scelte più probabili, ovviamente.

Qual è il suo prezzo?

È molto difficile parlare di valore, è definito dal mercato. Ma mai come oggi è instabile, il Coronavirus avrà delle ripercussioni, probabilmente nei prezzi. Sarà complicato definirlo.