Calciomercato, Sabatini e Bigon: «Tomiyasu? Non svenderemo nessuno. Non possiamo fare scambi con Roma, Inter o Juve»

SKY SPORT - "Il Bologna non svenderà", ripetono in coro Walter Sabatini e Riccardo Bigon. Il direttore sportivo e il coordinatore dell'area tecnica sono stati protagonisti di una doppia intervista nel corso della trasmissione 'Casa Sky Sport'. "Abbiamo una grossa fortuna, perché non abbiamo necessità di cedere", ha spiegato Bigon in merito al futuro di tutti gli altri talenti del Bologna, tra cui Takehiro Tomiyasu, di recente accostato alla Roma.

"Lo abbiamo scovato nel monitoraggio dell'autunno 2018. Praticamente, all'inizio della stagione 2018/19 chi aveva il Belgio come campionato da monitorare aveva segnalato il calciatore. Poi nelle riunioni collegiali, dove siamo tutti, è stato approvato e allora siamo partiti con i live da novembre fino alla fine della stagione. Cederlo? No, perché la cifra non rappresenterebbe il suo reale valore", ha detto Sabatini a proposito del giapponese. Il ds rossoblu chiude anche all'ipotesi di uno scambio: "Difficile farli, perché gli affari a quel punto dovrebbero essere fatti solo con società di pari livello. Non posso sedermi al tavolo con Inter, Juve o Roma. Gli stipendi dei loro giocatori ci ucciderebbero"