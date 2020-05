Serie A, domani ancora allenamenti individuali: il Cts non ha validato le linee guida per gli sport di squadra

Tutto come prima per la Serie A, perlomeno per domani: il comitato tecnico scientifico non ha validato ancora le linee guida per gli sport di squadra del 12 maggio, e in attesa che avvenga le regole che restano in vigore sono quelle per gli allenamenti individuali. Lo apprende l'agenzia di stampa da una fonte del ministero dello sport che aggiunge: «la validazione da parte del Cts avverrà probabilmente domani. Secondo il punto E del nuovo dpcm finchè non c'è il visto del comitato valgono le regole precedenti».

Più esami sul gruppo squadra. Su questo, continua l'agenzia di stampa, puntano le integrazioni al protocollo proposte dalla Lega Serie A per ottenere il passaggio dagli allenamenti individuali a quelli collettivi senza l'obbligo del ritiro, per le prossime 2-3 settimane. La lettera con le integrazioni, elaborate da Maurizio Casasco, presidente della Fmsi, e Gianni Nanni, medico del Bologna, è stata inviata al presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, che la inoltrerà al Governo. Una risposta è attesa a giorni.

(Ansa)