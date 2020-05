MANCINI: "Gli infortuni fanno parte del mondo del calcio e in questa fase dobbiamo stare più attenti. Spero che Pau Lopez si rimetta presto" (VIDEO)

RAI SPORT - Gianluca Mancini, difensore centrale della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del canale televisivo a tema sportivo in cui ha parlato della situazione infortuni, in generale e internamente al gruppo giallorosso, per poi concludere parlando dei lati positivi del lungo periodo di quarantena a cui tutti siamo stati sottoposti. Queste le sue parole.

Infortuni...

Gli infortuni fanno parte del mondo del calcio, sono sempre più costanti e bisogna stare attenti, soprattutto in questa fase visto che veniamo da due mesi non di inattività ma quasi, perché ci siamo allenati a casa e non è come allenarsi come facciamo al campo, o come tutte le cose che facciamo durante l'anno. In questo momento un po' più di attenzione ci deve essere, però in questo momento ci dobbiamo rimettere in forma per un possibile ritorno al campionato. L'infortunio di Pau è stato un trauma alla mano, non ci si può fare niente, fanno parte del gioco, sono i più rognosi e speriamo che Pau si rimetta presto perché è importante per noi.

Lati positivi durante questo stop?

Lati positivi durante questo lungo stop sicuramente aver passato tempo con la famiglia, io con mia moglie. Noi calciatori siamo quasi sempre fuori a giocare e con loro passiamo poco tempo, quindi in questi mesi di quarantena ne ho approfittato per stare con lei e fare tante cose nuove con lei.