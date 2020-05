Roma, spunta di nuovo Baldini. Mercato: vivo l'interesse per Kean. Domani la decisione del CTS sugli allenamenti di gruppo

La Serie A lavora per tornare in campo, ma slitta a domani la decisione del Comitato tecnico-scientifico sulla ripresa degli allenamenti collettivi a partire dal 18 maggio. Nel frattempo si registrano altri casi positivi al Covid-19 in Spagna, Inghilterra e Portogallo.

In casa Roma tiene banco il calciomercato: il primo indiziato a lasciare definitivamente i colori giallorossi è Patrik Schick, ora in prestito al Lipsia, mentre in entrata il nome caldo è quello di Moise Kean, in forza all'Everton. E torna di nuovo nelle strategie del club giallorosso Franco Baldini.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GASPORT - SCHICK-LIPSIA OK. SI PREPARA L'ASSALTO A KEAN

CORSPORT - PALLOTTA NON VENDE PIU'? RIECCO BALDINI

IL TEMPO - ZANIOLO MIGLIORA: PRONTO GIA' A LUGLIO

TUTTOSPORT - E KLUIVERT PUO' ESSERE SACRIFICATO

LIVE - CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DELLA GIORNATA: ALTRI GIOCATORI POSITIVI IN SPAGNA, PORTOGALLO ED INGHILTERRA

FOTO - ANTICIPAZIONI DEL KIT D'ALLENAMENTO PER LA STAGIONE 2020/21

CORONAVIRUS: RINVIATO A DOMANI IL PARERE DEL CTS SUGLI ALLENAMENTI COLLETTIVI

CALCIOMERCATO ROMA, DALL'INGHILTERRA: IL MAN UNITED PUNTA RODON ED E' PRONTO A PRIVARSI DI SMALLING

