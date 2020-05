LIVE - Coronavirus, oggi il parere del Cts sul Protocollo. Tommasi: "Perplesso dal distanziamento sociale, sarà un calcio depotenziato". Il Napoli torna ad allenarsi a Castel Volturno

Giornata cruciale, quella di oggi, per il mondo del calcio. In giornata, infatti, tra il Comitato Tecnico Scientifico sul Protocollo e la commissione medica della FIGC in merito al protocollo. In caso di esito positivi, via libera agli allenamenti collettivi dal 18 maggio. Qui tutti gli aggiornamenti:

12:00 - Damiano Tommasi, presidente dell'AIC, ha trattato il tema del distanziamento sociale nel mondo del calcio, che sta provando a tenere tutte le misure del caso anche negli allenamenti individuale: "Speriamo che tutto ciò basti. A me, più delle mascherine, suscita perplessità il distanziamento sociale, questo metro di distacco che oggi come oggi bisogna rispettare anche sul campo. È strano, è una misura che allenta l’energia tipica dello sport. Il calcio depotenziato. Poi ho letto che il pallone può essere elemento di contagio e sono stranito. Il pallone è l’oggetto che sul campo lega tutti e crea attrazione perché tutti lo tengono d’occhio e puntano a toccarlo. Lo spogliatoio venuto meno, in questa fase, è una cosa che mi lascia abbastanza indifferente, non ho mai creduto nella sua sacralità, penso che le squadre diventino tali per altre vie. Mascherine? Non mi risulta che si pensi a un accorgimento simile in campo. Anzi, non penso che sia possibile".

(Gasport)

11:00 - Giovanni Malagò, presidente del CONI, è tornato a parlare dell’eventuale ripresa del campionato. Queste le sue parole: “Non entro nel merito di una decisione che necessita di approfondimenti tecnici e scientifici, attualmente al vaglio degli organismi preposti. Il ministro Spadafora e il Governo assumeranno l’orientamento che riterranno più idoneo in base all’elaborazione delle risultanze ottenute. Credo comunque che niente sia escluso a priori e nulla verrà lasciato al caso”.

(L'Unione Sarda)

10:30 - Il Napoli torna nel suo centro sportivo: oggi il primo allenamento dopo due mesi di esercizi da casa. Il primo ad essere avvistato a Castel Volturno è stato Edoardo De Laurentiis, vicepresidente azzurro che poco dopo le 9 del mattino si è recato al centro sportivo per seguire (a distanza) gli allenamenti individuali dei vari gruppi di calciatori azzurri che si susseguiranno oggi.

10:00 - Nella giornata di oggi dovrebbe arrivare il via libera per gli allenamenti in gruppo a partire dal 18 maggio. Si aspetta però soprattutto il parere del Comitato tecnico scientifico che sarà chiamato a giudicare la nuova proposta di protocollo fatta dalla commissione medica della FIGC. Bisognerà rispondere a molti dubbi, uno su tutti il riguarda il da farsi se un giocatore risultasse positivo durante la ripresa degli allenamenti.