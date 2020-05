Schick-Lipsia ok. Si prepara l'assalto a Kean

La Roma durante la prossima sessione di mercato avrà la necessità di vendere. Attualmente il nome in cima alla lista dei giocatori che potrebbero partire, anche perché è quello con maggiore mercato, è Patrick Schick. L'attaccante ceco attualmente si trova in prestito al Lipsia, che però con tutta probabilità dovrà riscattarlo. Il prezzo fissato per il riscatto era di 28 milioni, 29 se il club riusciva a qualificarsi alla prossima Champions League. Il ds dei tedeschi però avrebbe chiesto un piccolo sconto, che i giallorossi sembrano poter accettare, anche perché la plusvalenza su Schick sarebbe comunque garantita. In entrata un ruolo importante sarà ricoperto da Mino Raiola, procuratore di molti giocatori che il ds Petrachi proverà ad avere nella capitale in vista della prossima stagione. Uno su tutti Mkhitaryan, per cui anche lo stesso Fonseca ha chiesto che si faccia qualche sforzo in più per tenerlo. Il secondo è Kean, attaccante dell'Everton, che potrebbe arrivare con un prestito con diritto di riscatto. Ma tutto passerà ovviamente prima attraverso gli introiti che la Roma otterrà dalle cessioni.

(gasport)