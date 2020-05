Pallotta non vende più? Riecco Baldini

Riecco la sagoma di Franco Baldini nelle strategie della Roma. Pallotta gli ha chiesto di rientrare in campo per aiutarlo nel settore commerciale, per attrarre investitori papabili. Dopo tanto silenzio, Baldini tornerà a far sentire la sua voce anche nella selezione di giocatori e, perché no, di allenatori. Lovren, per esempio, è uno dei suo pallini e già l’anno scorso l’aveva suggerito a Petrachi, che gli ha poi preferito Smalling. Il ritorno di Baldini è la conferma dello stallo tra Pallotta e Friedkin. La speranza del presidente della Roma è che Baldini possa favorire l’afflusso di capitali freschi da imprenditori qualificati.

(corsport)