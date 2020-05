FOTO - Roma: anticipazioni sul kit di allenamento per la stagione 2020/21

Ancora non si sa se e quando riprenderà il campionato interrotto per l'emergenza Coronavirus, ma intanto il sito specializzato turco Esvaphane.com rivela le immagini del kit che i giocatori indosseranno per gli allenamenti a Trigoria nella stagione 2020/21. La maglietta a maniche corte potrebbe essere di colore rosso acceso, con una striscia d'oro sulle maniche, mentre i pantaloncini potrebbero essere neri, con delle bande dorate ai lati.

Sul portale turco vengono mostrate anche le immagini della felpa che i calciatori indosseranno il prossimo anno. Sarà di tre colori: gialla sulla parte alta del petto e sulle maniche, bordeaux sulla parte centrale e nera sulla parte inferiore.

(Esvaphane.com)

